В Тюменской области за сутки подтвердилось 7 новых случаев коронавируса

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1154 случая коронавируса лабораторно подтверждено в Росси за минувшие сутки, в том числе в Тюменской области - 7, в Югре - 19 и на Ямале - 18, сообщает стопкоронавирус.рф.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - отметили в Роспотребнадзоре.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период выписано по выздоровлению 494 человека, умерли 58, в том числе 11 за минувшие сутки - 2 в Москве, 5 в Московской области, по 1 случаю зафиксировано в Красндарском и Приморском краях, Бурятии и Иркутской области.