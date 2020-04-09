На Ямале подтвердили 11 новых случаев заражения коронавирусом

На Ямале проходит масштабное тестирование жителей округа на коронавирус. Несмотря на достаточную удаленность отдельных районов, медицинский персонал предпринимает беспрецедентные меры по охвату населения клиническими исследованиями.

Тесты отправляют раз в несколько дней. Именно поэтому в один момент подтверждаются сразу несколько случаев заболевания, отмечают в оперативном штабе.

Еще одной особенностью развития пандемии на территории ЯНАО является источник заражения. Если ранее в других субъектах его завозили отдыхавшие за рубежом, то в данном случае это местные жители, не покидавшие страну.

Так, первый случай, который приобрел массовый характер, был выявлен в поселке Пангоды. Один из местных жителей выезжал за пределы округа в соседнюю Югру, сообщает агентство "Муксун.fm"

На данный момент в округе коронавирус подтвержден у 41 человека. Регион вошел в ТОП-10 субъектов РФ по охвату населения тестированием. Из расчёта на 100 тысяч населения Ямал с показателем в 1801 исследование занял третью строчку рейтинга.

Тестирование на коронавирусную инфекцию проводится силами 9 лабораторий. Они оснащены 17 ДНК-амплификаторами – машина, методом ПЦР выявляющих COVID. Только за последние сутки выполнено 1406 тестов. За все время кампании исследовано 11 136 проб.