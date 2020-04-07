Ольга Кузнечевских прокомментировала информацию по 7 новым случаям коронавируса в Тюмени

В Тюменской области 18 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса с начала февраля, 7 из них потвердились в последние сутки. Выздоровели и выписаны с начала периода 4 человека. Такие данные привела заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских 7 апреля.

По словам замгубернатора, все семь пациентов до официального подтверждения диагноза уже находились в областной инфекционной больнице. Среди них нет тяжелых больных, состояние удовлетворительное, у некоторых наблюдается повышенная температура.

Все пациенты обследуются на пневмонию, так как это один из сопровождающих диагнозов коронавирусной инфекции. Медики постоянно контролируют ситуацию, обеспечивают больных необходимыми лекарствами, проводят обследования.

Всего под набдлюдением врачей инфекционной больницы на сегодня 14 пациентов с коронавирусом.

Особо Ольга Кузнеческих акцентировала внимание на том, что всем, кто находится в карантине, необходимо знать, что в первый и даже второй тест могут показать отрицательный результат. "Первый отрицательный анализ не дает 100-процентной гарантии отсутствия заболевания. Врачи берут анализы в динамике - есть положительные результаты на 3 и 10 день, - пояснила Кузнечевских. - Обращаюсь к тем, находится на карантине. Оставайтесь дома, не выходите на улицу и не заражайте людей! Не провоцийруйте на принятие более жестких мер по самоизоляции!"