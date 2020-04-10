Минстрой и ОНФ разработали памятку для жильцов многоквартирных домов

Минстрой России совместно с Общероссийским народным фронтом и регионами ведет информационно-разъяснительную работу среди граждан по вопросам предоставления жилищно-коммунальных услуг, удаленного взаимодействия с организациями жилищно-коммунального комплекса, о возможностях дистанционной оплаты ЖКУ и получения мер социальной поддержки.

Разработанная памятка для жильцов многоквартирных домов в условиях нахождения на самоизоляции отвечает на вопросы, с которыми сталкиваются миллионы жителей многоквартирных домов, находящиеся на круглосуточной самоизоляции.

Например, рассказывает о том, какие существуют дистанционные методы оплаты услуг ЖКХ, рекомендации по экономии ресурсов, а также о том, как управляющая организация должна дезинфицировать места общего пользования.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев:

В сложившихся условиях очень важно своевременно и в доступной форме информировать граждан о принимаемых мерах, существующих возможностях и сервисах, позволяющих дистанционно взаимодействовать с организациями ЖКХ и оплачивать их услуги, службах поддержки и способах экономии коммунальных ресурсов. Для этих целей Минстрой России совместно с ОНФ разработал памятку для жителей многоквартирных домов.