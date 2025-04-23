Роботы проехали 300 км подземных сетей в Тюмени

Почти 300 километров проехали роботы по системам водоснабжения и водоотведения Тюмени для проверки их состояния - почти как от Тюмени до Ишима расстояние.

Как пояснили технологию мониторинга, диагностику сетей специалисты водоканала проводят методом телеинспекции. В трубы запускают робота. Он передаёт изображение на монитор, позволяя увидеть состояние трубопровода изнутри. Наличие трещин, засоров и неровностей — повод для проведения профилактических работ.

"Главный враг железобетонных коллекторов - газовая коррозия. Трубы изнутри постепенно разрушаются, что в итоге может привести к размытию грунта и просадкам асфальта. В процессе обследования техника сталкивается с самыми неожиданными препятствиями", - рассказывает ведущий инженер группы вибродиагностики "Росводоканал Тюмень" Евгений Соболев.

В зоне внимания телеинспекции действующие сети и вновь построенные трубопроводы. Каждая водопроводная труба, которую сдают в эксплуатацию застройщики, проходит обязательную приёмку.

Телеинспекция — один из самых точных и современных способов контроля состояния сетей. Она позволяет концессионеру заранее обнаружить деформацию труб и предпринять все меры, чтобы сохранить качество питьевой воды и обеспечить бесперебойную работу канализации.

Заключение концессионных соглашений районами Тюменской области позволяет привлекать современные методы диагностики к обследованию муниципальных сетей.