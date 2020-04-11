Какие предприятия Тюменской области смогут приступить к работе с 13 апреля?

В Тюменской области формируется Единый реестр работающих предприятий. Уведомления о готовности приступить к работе в него подали около 8 тысяч предприятий и организаций. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев сообщил, какие производства получат разрешения.

"Уведомления о возобновлении работы могут подавать только те предприятия, чьи ОКВЭДы определены в постановлении правительства 192-п от 11 апреля 2020 г. "О внесении изменений в постановление от 06.04.2020 № 187-п", - отметил Пантелеев.

Ранее в список предприятий, которые могут с 13 апреля возобновить работу, было внесено пять видов деятельности:

♦ обрабатывающие производства, в том числе мебельные фабрики (ОКВЭД 10-33)

♦ строительство (ОКВЭД 41; 43)

♦ деятельность автомобильного и грузового транспорта (ОКВЭД 49.41)

♦ торговля деталями и узлами для автомобилей и мотоциклов (ОКВЭД 45.3; 45.4)

♦ деятельность в области инженерных изысканий и инженерно-техническго проектирования (ОКВЭД 71.12).

С учетом того, что обрабатывающей и строительной отраслям для работы нужно сырье, 11 апреля список дополнился. В него вошли:

♦ лесоводство и лесозаготовки (ОКВЭД 02)

♦ добыча прочих полезных ископаемых (ОКВЭД 08)

♦ предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (ОКВЭД 09)

♦ деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта (ОКВЭД 49), в том числе пассажирские и грузовые перевозки, транспортировка грузов по трубопроводам.

В список предприятий, чья деятельность разрешается, также включены организации, обеспечивающие жизнедеятельность населения и работоспособность в целом ряда объектов:

♦ управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32)

♦ деятельность частных охранных служб (ОКВЭД 80.1)

♦ комплексное обслуживание помещений (ОКВЭД 81.1)

♦ чистка и уборка (ОКВЭД 81.2).

Возобновить свою деятельность предприятия могут только при условии подачи уведомления о начале работы, включении их в реестр и неукоснительном соблюдении всех санитарных требований и ограничений, направленных на нераспространение коронавируса, подчеркнул заместитель губернатора.

Помимо этого, в прежнем режиме продолжают работу:

• аптеки, магазины медтехники и продающие средства реабилитации, офтальмологические изделия.

• магазины с универсальным ассортиментом продовольственных товаров;

• зоомагазины и ветклиники в части услуг, требующих оказания экстренной или неотложной помощи;

• интернет-магазины и магазины непродовольственных товаров, работающие дистанционно, без доступа покупателей в торговый зал;

• кафе и рестораны - в формате на вынос и на доставку по заказам потребителей;

• столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания исключительно для работников организаций;

• организации, оказывающие ритуальные услуги, услуги по пошиву средств индивидуальной защиты, а также услуги, оказываемые дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

• организации, обеспечивающие санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

• СТО, но только для ремонта служебного автотранспорта, принадлежащего предприятиям, деятельность которых не приостановлена, а также частного грузового транспорта;

• организации, осуществляющие сбор, транспортировку и переработку биологических отходов агропромышленного комплекса;

• организации, оказывающие нотариальные и адвокатские услуги. В список они добавлены с 10 апреля.

• стоматологии, но в случаях заболеваний и состояний пациентов, требующих оказания экстренной помощи;

• предприятия, деятельность которых организована в дистанционном режиме работы, по месту проживания (пребывания) работников.

Для предприятий и организаций других видов деятельности, которые не прописаны в ОКВЭД, которых нет в списке исключений, нерабочий режим продлен до 30 апреля, отметил ранее Андрей Пантелеев.