Число пациентов с коронавирусом в Тюменской области выросло до 30. Многие заразились, не выезжая из региона

За минувшие сутки в регионе лабораторно подтверждено 8 новых случаев коронавируса. Все они из второй волны контактов, а это значит, что инфицировались они в своем регионе, общаясь с теми, кто ранее был в контакте с вернувшимися из загранпоездок, либо с теми, кто нарушает предписанный Роспотребнадзором карантин и выходит из дома в магазины, на прогулки, посещает общественные места.

Специалисты выясняют контакты этих восьми пациентов, но это очень сложно сделать, потому что круг широк, отметила в прямом эфире заместитель губератора Ольга Кузнечевских.

В целом с начала года не территории Тюменской области выявлено 30 пациентов с коронавирусом, выздоровели 8, летальный случай - 1. Четверо из тех, что проходят терапию, находятся в тяжелом состоянии: трое на ИВЛ, один учится дышать самостоятельно. У остальных состояние удовлетворительное.

Ольга Кузнечевских призвала каждого жителя региона оценить серьезность последствий беспечного отношения к соблюдению требований самоизоляции и предупредила:

Нам придется ужесточать меры контроля. Мы будем это делать. И по режиму самоизоляции, и по режиму работы тех предприятий, которые возобновят свою деятельность 13 апреля.

Татьяна Тихонова