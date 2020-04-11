В Тюмени против вирусов внедряют специальную дезинфекцию подъездов

11:19 11 апреля 2020
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sun3-12.userapi.com
| Фото: sun3-12.userapi.com
Продолжение: Число пациентов с коронавирусом в Тюменской области выросло до 30. Многие заразились, не выезжая из региона

Правительство ТЮМенской области предписало муниципалитетам проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах. О том, как в Тюмени организована эта работа, рассказал глава города Руслан Кухарук.

С 10 апреля ежедневной обаботкой мест общего пользования в тюменских многоквартирниках занимается  специализированная организация. Сотрудники из ранцевых опрыскивателей хлорактивными растворами обрабатывают стены, пол, двери, лифты, домофоны и другие контактные поверхности.

Во время проведения обработки, а также в течение 2 часов после нее не рекомендуется выходить или заходить в подъезд.

Следует обратить особое внимание, что это не уборка подъездов, а обработка, поэтому управляющие организации должны продолжить работу по уборке мест общего пользования в обычном режиме, как исполняли ее до введения режима повышенной готовности, подчеркнули в администрации города.

По всем вопросам, связанным с дезинфекцией мест общего пользования в многоквартирных домах, жители могут обращаться:

⇒ в контакт-центр подрядной организации – 21-73-61;

⇒ в Единый центр оперативного реагирования – 45-15-20;

⇒ в департамент городского хозяйства – 46-23-30.

Согласно пункту 17 постановления правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" управляющие компании, ТСЖ, ТСН (иные ответственные лица) обязаны обеспечить доступ работников специализированной организации в помещения общего пользования многоквартирных домов для проведения обработки.

Теги: администрация Тюмени , ЖКХ , коронавирус , профилактика
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