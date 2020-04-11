В Тюмени против вирусов внедряют специальную дезинфекцию подъездов

Правительство ТЮМенской области предписало муниципалитетам проводить профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования в многоквартирных домах. О том, как в Тюмени организована эта работа, рассказал глава города Руслан Кухарук.
С 10 апреля ежедневной обаботкой мест общего пользования в тюменских многоквартирниках занимается специализированная организация. Сотрудники из ранцевых опрыскивателей хлорактивными растворами обрабатывают стены, пол, двери, лифты, домофоны и другие контактные поверхности.
Во время проведения обработки, а также в течение 2 часов после нее не рекомендуется выходить или заходить в подъезд.
Следует обратить особое внимание, что это не уборка подъездов, а обработка, поэтому управляющие организации должны продолжить работу по уборке мест общего пользования в обычном режиме, как исполняли ее до введения режима повышенной готовности, подчеркнули в администрации города.
По всем вопросам, связанным с дезинфекцией мест общего пользования в многоквартирных домах, жители могут обращаться:
⇒ в контакт-центр подрядной организации – 21-73-61;
⇒ в Единый центр оперативного реагирования – 45-15-20;
⇒ в департамент городского хозяйства – 46-23-30.
Согласно пункту 17 постановления правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" управляющие компании, ТСЖ, ТСН (иные ответственные лица) обязаны обеспечить доступ работников специализированной организации в помещения общего пользования многоквартирных домов для проведения обработки.
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