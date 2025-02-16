За месяц тюменцы потратили более 64,5 млн рублей

По данным Тюменьстата, в канун Нового года жители потратили 64 млрд 539,3 млн рублей. Годом ранее предпраздничные траты составили 55 млрд 092,7 млн руб.

Как выяснил "Вслух.ру", основные расходы пошли на непродовольственные товары, за которые заплатили 33 млрд 535,3 млн рублей. За продукты, напитки и табачные изделия платежи чуть превысили 31 млрд рублей.

Отметим, что с июля общий чек в Тюменской области превышал 55 млрд рублей, в октябре и ноябре – 57 млрд рублей.

В целом за год жители региона оставили на кассах 659 млрд 898,7 млн рублей, в том числе 344 млрд 215,9 млн рублей – за непродовольственные товары. Годом ранее эта сумма составляла 566 млрд 116,9 млн рублей и 296 млрд 300,8 млн рублей соответственно.

В среднем каждый житель региона тратил на покупки 34 тыс. 16,8 рубля в месяц, в том числе на продукты, напитки и табак 16 тыс. 273 руб. и непродовольственные товары 17 тыс. 743,8 руб. в месяц.

По годовой динамике 9,8% Тюменская область на втором месте в Уральском федеральном округе после Челябинской области (13,5%). В России прирост составил 7,2%, - сообщает Вслух.ру.