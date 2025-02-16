Подкасты об экологии запустят тюменцы

Тюменские авторы будут рассказывать о заботе о планете в видео и аудио.

"У нас будет не совсем обычный формат. То есть выходит подкаст, а после него мы даем задания по определенной теме. Это что-то вроде конкурса. Тот, кто наберет больше баллов, станет героем последнего выпуска", - поделилась соруководитель проекта Ярослава Стрельцова.

Всего запланировано десять подкастов. Их будут вести Дарья Краснова, Арина Шабанова и Ярослава Стрельцова. В первом обсудят, как пришла сама идея. Далее слушателей ждут истории эковолонтеров, советы и лайфхаки, которые помогут сделать планету чище, а также информация о том, как организовать собственный экопроект. Кроме этого, будут и интервью с тюменскими экспертами: экологами, учеными и активистами. По словам авторов, их герои — это те, кто не боится действовать, - сообщает Тюменская линия.