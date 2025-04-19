О развитии тюменского панка рассказала рокерша

13 апреля отмечался Всемирный день рок-н-ролла. Одна из представительниц неформальной тусовки тех лет Светлана "Сью" Рычкова рассказала об этих временах в своей недавно вышедшей книге, которая так и называется – "Туса".

– Все началось в 1987 году. Я, второкурсница Тюменского училища искусств, гуляла однажды летом по городу, и меня заприметил Джимми Попов. Мы с ним долго гуляли, сидели на полянке, разговаривали, – рассказала Светлана Рычкова. – Потом Дима познакомил меня со всем рок-клубом, который тогда находился в ДК "Строитель". В те годы было закономерно, что интеллектуальные гиперэмоциональные девочки с музыкальными наклонностями, которых считали белыми воронами, шли слушать рок-н-ролл и находить людей, близких по духу. Я начала с ними тусоваться, постепенно вникая в тюменское андеграундное движение, ходила на все концерты тюменских групп – "Культурной революции", "Инструкции по выживанию" и других, принимала участие в домашних посиделках. За вечной нищетой и продуктовым дефицитом в магазинах, мы покупали перловую или гречневую кашу с тушенкой, разогревали ее на сковороде – выходило по ложечке на каждого.

Да, тогда было так: либо ты просто "мочалка" или "жаба" – так в тусовке называли девочек, "гоняющих" с музыкантами, либо сама занимаешься творчеством и играешь музыку. Такая вот альтернатива. Будучи при мозгах и при музыкальном образовании, быть "жабой" не хотелось.

В 1992 году мы с такими же рок-н-рольными девочками – Наташей Неумоевой, Наташей Русаковой и Мариной Соловьевой – создали небольшой поп-панк проект под названием "Сублимация", и совместно с группой "Центральный гастроном" записали несколько песен. Запись была сделана очень экзотично, с жутким панковским минимализмом: так, роль барабана выполняла канистра, в которую вставлялся микрофон. Эти песни потом крутили в Москве на радио, а нам прочили хорошую карьеру, но продолжения затея не получила.

За лето и начало осени мы подготовили первую программу и 1 ноября отлабали (отыграли – прим. ред.) первый концерт. А уже в двадцатых числах отправились в Москву на фестиваль "Сибдрайв". Однажды выступали на "разогреве" у группы ДДТ.

На тридцатилетии "Белой горячки", которое мы отмечали в декабре, вместе с нами на сцене выступали молодые тюменские группы "Ты ничего не сделал", "Плохой опыт" и "Бесплоден". Это очень громкие и драйвовые группы, - сообщает Тюменская область сегодня.