Почетных доноров в Тюмени становится все больше

На сегодняшний день в Тюменской области зарегистрировано более 5000 почетных доноров СССР и России. Доноры, удостоенные этого звания, помимо мер социальной поддержки, предусмотренных Федеральным законом "О донорстве крови и ее компонентов", имеют право на бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте общего пользования. Это касается как автомобильного, так и межмуниципального сообщения, за исключением такси. Граждане могут выбрать форму предоставления социальной поддержки: либо в виде бесплатного проезда с использованием единого проездного билета или электронной транспортной карты, либо в виде денежной выплаты.

С учетом стабильно высокого уровня безвозмездного донорства, приоритетным направлением работы службы крови региона остается постоянное взаимодействие с различными категориями доноров. Основные задачи включают привлечение доноров к повторным донациям, увеличение числа активных доноров и заготовку крови в соответствии с потребностями лечебных учреждений, - сообщает Мегатюмень.

"Завтра, 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора крови. Этот день посвящен людям, которые сдают свою кровь ради спасения жизни и здоровья других людей, совершенно им незнакомых. И делают это бескорыстно, проявляя лучшие человеческие качества. В этот день хочу поблагодарить жителей Тюменской области, которые уже сдали свою кровь, а также приветствовать тех, кто еще только намеревается присоединиться к донорскому движению!" — отметил главный врач Тюменской станции переливания крови Александр Вячеславович Гаврилей.