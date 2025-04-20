Сотрудники тюменского "Родника" в свободное время занимаются волонтёрством

Логопеды Центра комплексной реабилитации "Родник" (г. Тюмень) Светлана Володина и Ольга Пайцева помогают ребятам из социально незащищенных категорий, многодетных и малообеспеченных семей, а также детям с ОВЗ корректировать звукопроизношение, формировать фразовую речь.

Логопедическая коррекция является частью комплекса бесплатных занятий, организованного центром для своих подопечных. Чтобы помогать ребятам, кураторы ежегодно привлекают в команду педагогов-волонтеров, которые готовы делиться временем и навыками на благо детей.

Светлана и Ольга присоединились к волонтерской команде в январе. У каждого специалиста по 3-4 ребенка с различной тяжестью речевых нарушений.

"Хотела стать волонтером уже много лет. И вот представился случай реализовать свою внутреннюю потребность помогать — свои навыки направить на добрые дела", — поделилась Ольга.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).