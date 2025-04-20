В Тюмени создадут маршруты по Парфеновскому некрополю

Тематические маршруты по Парфеновскому некрополю будут посвящены семейным историям известных тюменских фамилий, героям Великой Отечественной войны, а также героям тюменской нефти, рассказала исследователь Парфеновского некрополя, краевед Оксана Усманова.

"У проекта по Парфеновскому некрополю появилась группа поддержки — молодые, энергичные, компетентные студентки Тюменского индустриального университета. По участникам Великой Отечественной войны они проводят собственное исследование. Результаты будем публиковать, возможно, кто-то из них будет вести авторскую экскурсию", — сообщает Тюменская линия.

Парфеновский некрополь — самое старое из сохранившихся кладбищ Тюмени. Здесь можно увидеть надгробия XIX века в классицистической традиции и русско-византийском стиле, семейные усыпальницы тюменских купцов и мещан. Сейчас выявленный объект культурного наследия находится в заброшенном состоянии. Активисты пытаются привлечь внимание к этому памятнику истории и инициировать его благоустройство.

26 апреля и 3 мая в 10 часов тюменцев приглашают на обзорные экскурсии по Парфеновскому некрополю.

16+