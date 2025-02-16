Эксперт рассказал, как выбирать натуральную молочную продукцию

Эксперт сырной мастерской "Страчателли" рекомендовал обращать внимание на состав.

"Независимо от того, где покупаете сыры, всегда смотрите на состав. На первом месте молоко и ферменты, закваска. Обратите внимание, натуральная кисломолочная продукция не хранится 14 суток. Молоко – максимум можно держать в холодильнике трое суток. Мы цельное молоко пастеризуем - нагреваем, добавляем ферменты, закваски и начинаем готовить продукцию", - уточнила коммерческий директор мастерской сыра "Страчателли" Юлия Герасимова.

Здесь проводят экскурсии для всех желающих. Гости могут скрутить шарик моцареллы или порвать сырную массу на тончайшие полоски. Из них потом сделают страчателлу. В мастерской ставку сделали на развитие знаний у своих покупателей.

Мастерская сыра участвует в региональном акселераторе "Открытая промышленность". Эксперты проводят обучение промышленному туризму. Только за январь здесь провели 60 экскурсий. Изготовлением сыров интересуются не только бизнесмены, и гости Тюмени, но и школьники, - сообщает Тюменская линия.