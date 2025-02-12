В Тюменской области за год отремонтировали и построили более 2 тысяч км электросетей

В рамках подготовки к зиме в 2024 году в Тюменской области особое внимание департамента ЖКХ было сконцентрировано на повышении надёжности электрических сетей. В целом за годв регионе построено и отремонтировано более 2 тысяч километров сетей электроснабжения, сообщает департамент ЖКХ ТО.

В конце 2023 года разработан План технических мероприятий, утверждённый решением регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения. На сегодняя реализовано 39 мероприятий по реконструкции и строительству линий электропередачи, трансформаторных подстанций и центров питания. В результате увеличена установленная трансформаторная мощность более чем на 64 МВА.

Энергетики построили 20 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, более 86 км ЛЭП напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. Общая протяжённость отремонтированных линий превысила 2 188 км.

Выполнение указанных мероприятий позволило значительно повысить надежность электроснабжения конечных потребителей, сократило вероятность аварийных отключений, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, подчеркивают в профильном департаменте.