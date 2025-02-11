Около 150 домов и 8 соцобектов в Тюмени почти на сутки останутся без теплоснабжения

Фото УСТЭК

В районе Лесобазы с 8:30 11 февраля до 7:00 12 февраля ограничена подача тепла и горячего водоснабжения в 147 многоквартирных жилых домов, 11 домов частного сектора, пять детсадов, три школы и одно медицинское учреждение, это необходимо для устранения повреждения на тепломагистрали УСТЭК, сообщили в пресс-службе компании.

Под временное ограничение теплоснабжения при производстве работ по устранению технологического повреждения попадают, в частности, дома по улицам Камчатская, Домостроителей, Леонова, Судостроителей, Западносибирская, Вересковая, Казачьи Луга, Мебельщиков, Лесопарковая, Стартовая, Константина Заслонова и Героев космоса.

УСТЭК просит тюменцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, в компании подчеркивают, что делают все возможное, чтобы завершить работу раньше обозначенного срока.