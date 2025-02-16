Тюменцам рекомендуют помнить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

Врач скорой медицинской помощи Павел Николаенко поделился информацией о факторах риска, симптомах инфаркта и первой помощи.

По словам Павла Николаенко, возраст и пол играют значительную роль в вероятности развития инфаркта. Ранее считалось, что женщины реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, однако в последние годы статистика изменилась, и соотношение мужчин и женщин в этой области стало равным. Это связано с увеличением числа женщин, принимающих оральные контрацептивы, которые могут способствовать сгущению крови и повышению риска инфаркта. Кроме того, инфаркты стали "молодеть", и теперь даже молодые люди могут столкнуться с этой проблемой.

Павел Николаенко выделяет несколько характерных симптомов инфаркта. Главным признаком является давящая или жгучая боль за грудиной, которая может иррадиировать в нижнюю челюсть, левую руку, под лопатку или в область шеи. Важно также обратить внимание на такие симптомы, как бледность кожи, потливость и холодный пот, которые могут указывать на тяжелое состояние.

Если вы находитесь в группе риска — с избыточным весом, повышенным уровнем холестерина, диабетом или гипертонией — важно не дожидаться явных симптомов, а регулярно проходить медицинские осмотры и следовать рекомендациям лечащего врача.

При подозрении на инфаркт необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Важно помнить, что время играет решающую роль. Также рекомендуется дать человеку полтаблетки аспирина, если у него нет на него непереносимости.

Отличить инфаркт от стенокардии может быть сложно. Инфаркт характеризуется болевым синдромом, который длится более 20 минут, в то время как стенокардия — менее 20 минут. Однако даже при кратковременной боли стоит обратиться к врачу для консультации, - сообщает КП-Тюмень.