В Тюмени на одной из улиц ограничили скорость движения до 40 км/ч из-за колейности дороги

Ограничение скорости до 40 километров в час введено на улице 50 лет ВЛКСМ от улицы Запольной до улицы Монтажников, причина - большая коленойсть на дороге, которую невозможно устранить зимой, сообщили в ГАИ.
В прошлом году на данном участке произошло 8 ДТП, в них ранены 13 человек, основные причины - несоответствие скорости конкретным дорожным и погодным условиям, выезд на встречную полоусу, а также несоблюдение очередности проезда перекрестков.
Контроль за эксплуатационным содержанием улиц усилен. Недостатки дорожного покрытия будут устранены с началом строительного сезона, сообщили в ГАИ.
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