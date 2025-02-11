Вопросы водоснабжения тюменских сел помогут решить частные инвесторы

В Тюменской области прорабатывается вопрос заключения концессионных соглашений в 14 муниципалитетах, это позволит привлечь к решению вопросов водоснабжения ресурсы частных инвесторов, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тюменской области в сфере ЖКХ заключено 23 концессионных соглашения. Положительный опыт их реализации будет масштабирован.

Актуальные вопросы в сфере ЖКХ, которые рассмотрел во время посещения Тюменской области заместитель генерального прокурораРФ Сергей Зайцев:

Содержание ветхих сетей. В Тюменской области их доля не более 7%, но именно они становится основной причиной перебоев с подачей коммунальных ресурсов. В 2025 году в регионе на подготовку систем к зиме выделено на 15% больше средств, чем в прошлом году. Это позволит выполнить ремонт и замену ветхих сетей.

Высокий износ водопроводных сетей в Бердюжском районе. В 2024 году в райцентре за счет средств областного бюджета заменено 6 участков водопровода. В 2025 году заменят еще более 5 км водопроводных сетей.

В Тюменской области установили 24 павильона питьевой воды, запустили крупные водоочистные сооружения в Упорово. В 2025 году планируется оснастить подобными павильонами ещё 16 сёл, начать строительство ВОС в Сладковском районе и разработать проект увеличения производительности ВОС в селе Казанское.

В 2025 году планируется отремонтировать более тысячи конструктивных элементов многоквартирных домов и разработать свыше тысячи проектов для работ следующего года.