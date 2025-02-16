О заготовке органических подкормок рассказали агрономы

Что подойдет в качестве подкормки, рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Маргарита Шляпина.

Начнем с яичной скорлупы, рекордсмена по содержанию доступного кальция, который легко вымывается из верхних слоев почвы. Также в скорлупе содержатся медь, фосфор и фтор, которые нужны растениям в определенные фазы развития. Скорлупу высушивают, измельчают и добавляют в почву при высадке рассады, либо готовят ароматный настой, которым в последствии поливают любые растения.

В картофельных очистках содержатся большое количество калия и крахмала, фосфора, магния, марганца. Благодаря калию завязи плодов не будут опадать, фосфор поможет развить растениям крепкую корневую систему, магний и марганец помогут в осуществлении процесса фотосинтеза. Очистки можно высушить, измельчить и добавлять в почву, а можно сделать отвар и поливать им растения. Вода, в которой варился картофель, особенно в кожуре, также ценна для растений. Особенно отзывчивыми будут земляника садовая, бахчевые и смородина.

Еще одно мощное средство, которое питает растения и является стимулятором роста - луковая шелуха. В ней содержатся соли калия, кальция, железа и множество микроэлементов. Приготовьте из нее отвар и поливайте им растения, особенно морковь, пасленовые, тыкву, кабачки и огурцы. В таком случае отвар будет работать и как питание для растений и как защита от вредителей.

Важным калийным удобрением является банановая кожура. Этот сладкий фрукт принесет пользу не только Вам, но и вашему огороду и комнатным растениям. Подсушите ее, измельчите и не большими порциями присыпайте почву. А лучше сделать настой или отвар и поливать ими почву, добавляя в воду для полива.

А вот прекрасное удобрение для томатов, моркови, роз, гортензий, плодовых кустарников и деревьев - кофейная гуща. Кофе повышает кислотность почвы, а своим ярким ароматом отпугивает вредителей, - сообщает КП-Тюмень.