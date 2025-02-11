Замгенпрокурора Зайцев обсудил с тюменским губернатором актуальные вопросы региона

Заместитель генпрокурора России Сергей Зайцев в ходе выезда в Тюменскую область встретился с губернатором Александром Моором, чтобы обсудить актуальные вопросы, в том числе ситуацию в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Сергей Зайцев обратил внимание на наметившийся в прошлом году рост аварийности на ветхих сетях. В зону внимания прокуратуры чаще всего попадают областной центр, Тобольск, Тюменский и Ялуторовский районы.

Была высказана озабоченность с положением дел в Бердюжском районе, износ водопроводных сетей в котором составляет 90%. На 2025 год бюджетом запланированы средства на замену более 5 км водопроводных сетей в Бердюжье, но программа капитального ремонта системы водоснабжения, запланированная на 2025-2027 годы, требует большего финансирования.

Также отмечена необходимость решения проблем с питьевым водоснабжением в 12 муниципалитетах области, в их числе – в Тобольском районе, Ишиме и Заводоуковском муниципальном округе.

Обсудили и реализацию программы капитального ремонта, которая в минувшем году выполнена на 100%.

Вместе с тем Сергей Зайцев подчеркнул, что программные мероприятия в отношении 79 домов в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Тобольском, Тюменском и Уватском районах перенесены.

Одновременно он обратил внимание на выявленные ранее нарушения, связанные с несвоевременной организацией работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, непринятием мер по контролю за надлежащим осуществлением подрядчиками ремонтных работ и устранением ими строительных недостатков в рамках гарантийных обязательств.

Помимо этого, стороны обсудили вопросы защиты трудовых прав граждан, в том числе работников "Сибстройинвеста" и "СтройЭлектроМонтажа", принимаемые меры по снижению уровня производственного травматизма, реализацию мероприятий по восстановлению поврежденных паводком жилых помещений и гидротехнических сооружений.

На встречах с главным федеральным инспектором Дмитрием Кузьменко, руководством управлений ФСБ, МВД, СУ СК России Владимиром Овчинниковым, Булатом Хайруллиным, Александром Кубляковым, уполномоченными по правам человека, ребенка и защите прав предпринимателей Олегом Датских, Андреем Степановым, Павлом Меньщиковым и руководителем филиала фонда "Защитники Отечества" Динарой Поштаренко Зайцев рассмотрел вопросы защиты прав участников специальной военной операции и членов их семей, социально незащищенных групп населения, детей, представителей бизнес-сообщества. Также обсуждалось противодействие преступности, в том числе в незаконному обороту наркотиков, их раскрываемость, качество расследования уголовных дел и многие другие.

Сергей Зайцев обратил особое внимание на необходимость активизации работы по борьбе с преступностью с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, пресечению каналов незаконной миграции, также были затронуты и многие другие вопросы.