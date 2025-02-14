Салехард увидит тюменскую постановку "Мастера и Маргариты"

14 и 16 февраля Тюменский театр кукол покажет в Салехарде свои лучшие постановки: спектакль для взрослого зрителя "Мастер и Маргарита" (18+) и декабрьскую премьеру "Красавица и Чудовище" (6+).
Оба спектакля очень масштабные и сложные в плане костюмов, декораций, актерской игры. Показы состоятся на сцене Ямальской филармонии.
14 февраля будет показан спектакль для взрослого зрителя "Мастер и Маргарита" - о любви и нравственном долге, о преданности и предательстве, об истинном творчестве, которое всегда является преодолением, порывом к свету и добру.
16 февраля Тюменский театр кукол покажет детский спектакль "Красавица и Чудовище". Изумительная кукольная анимация, яркие костюмы и завораживающая музыка создают уникальную атмосферу, усиливая действие и передавая эмоции персонажей. Спектакль затрагивает важные темы о принятии, взаимопонимании и силе любви, приглашая зрителей всех возрастов пережить эту трогательную историю.
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