Ольга Кузнечевских прокомментировала случаи заражения коронавирусом тюменских медиков

За истекшие сутки в Тюменской области еще у 14 человек подтвердился коронавирус. Таким, образом, в регионе зарегистрировано 67 случаев заболевания COVID-2019

Из заболевших 10 человек выздоровели, 1 человек скончался. На сегодняшний день под контролем медиков на изоляции в Областной инфекционной больнице остаются 56 человек.

"Много поступает вопросов о том, есть ли у нас в регионе случаи заражения медицинских работников. К сожалению, это факт. Случаи единичные, но они есть, — прокомментировала в видеообращении заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — И это результат безответственного отношения конкретных людей, которые приходили в поликлинику вне плана и без особой надобности, подвергая опасности себя и окружающих.

Уважаемые граждане, мы обращаемся к вам за гражданской ответственностью. Нужно понимать, что медицинские работники это те люди, которые находятся на первой линии опасности в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Они работают сегодня очень ответственно, тратят свое время, здоровье, находятся на постоянном контакте с непосредственно больными людьми. Поберегите их".

Ранее замгубернатора отмечала, что если человек чувствует себя плохо и ему надо попасть к узкому специалисту, то ему прежде всего стоит позвонить на свой участок и попросить связать с лечащим врачом. После консультации в случае необходимости доктор навестит его дома, и только если нужна какая-то процедура — пригласит на прием.

Кузнечевских также отметила, что основная масса заболевших и тех, кто получил первые положительные результаты на коронавирус, это люди, которые контактировали с теми, кто побывал за пределами региона уже в период режима повышенной готовности, например в Москве. Замгубернатора отметила, что некоторые заболевшие по каким-то причинам скрывают эти контакты, что существенно увеличивает риск распространения вируса. Она порекомендовала тюменцам оставаться дома, а оказавшись вне его, соблюдать режим дистанции.