Тюменские депутаты рассмотрят вопрос о снижении налогов для местных предпринимателей

Депутаты Тюменской городской думы на очередном заседании 16 апреля рассмотрят вопрос о снижении налоговой нагрузки на бизнес. Об этом сообщает ИА "Тюменская линия" со ссылкой на председателя Тюменской городской думы Евгения Заболотного.

"Мы откликаемся на потребность в поддержке, которая возникает у нашего предпринимательского сообщества в условиях ограничительных мер, введенных в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции", - отметил спикер.

Около 10 тыс. тюменских предпринимателей платят единый налог на вмененный доход. По словам Евгения Заболотного, планируется серьезно скорректировать сумму этого налога, применив понижающий коэффициент до 0,005.

"В результате принятия такого решения в течение 2020 года городской бюджет не получит более 400 миллионов рублей. Однако такая мера необходима для поддержки предпринимательства, сохранения предприятий и рабочих мест для тюменцев. Этого требует жизнь", - подчеркнул он. Вопрос о снижении налоговой нагрузки на бизнес был внесен на рассмотрение городской думы после встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с предпринимателями.

Кроме того, депутаты рассмотрят вопрос о корректировке расчета количества парковочных мест при вводимых в эксплуатацию многоквартирных жилых домах.

"Сегодня в этом расчете не учитываются серьезные площади парковочных мест, которые строятся внутри домов, например, в цокольных этажах. Мы намерены исправить эту ситуацию", - рассказал Евгений Заболотный.

Отметим, что в условиях ограничений, введенных в регионе для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, заседание Тюменской городской думы пройдет в особом режиме. В нем примут участие только депутаты и представители городской администрации. Общее количество присутствующих не превысит 50 человек.

"Однако это не означает, что заседание будет закрытым. Будет организована онлайн-трансляция", - отметил Евгений Заболотный.