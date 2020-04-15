Тюменцы могут помочь Андрею Кончаловскому в работе над проектом "Карантин по-русски"

Российский режиссер Андрей Кончаловский работает над новым документальный фильм "Карантин по-русски". Тюменцы, как и все россияне, могут помочь автору, ответив на его вопросы. Видеоролики с ответами нужно разместить у себя в соцсетях с хэштегами #карантинпорусски #карантин_по_русски или отправить на почту karantin@konchalovsky.ru.

"Мне бы хотелось, чтобы вы записали для меня небольшие видеофрагменты с ответами на вопросы, которые меня волнуют. На эти вопросы нельзя ответить просто "да" или "нет": нужно порассуждать, поделиться своими мыслями и чувствами. Каждый ответ важен, каждое переживание уникально, а все вместе они дадут нам картину жизни нашей страны", - говорит Андрей Кончаловский.

Режиссер просит ответить на вопросы:

♦ каким источникам информации вы доверяете?

♦ каким источникам информации вы не доверяете?

♦ чего вам не хватает в условиях самоизоляции? Чем вы это компенсируете?

♦ чего вы боитесь? Расскажите про ваши страхи.

"Вы можете ответить на один или на все, это на ваше усмотрение. Можно записывать ответы в разные дни, можно ответить на один и тот же несколько раз, если что-то изменилось", предлагает режиссер.

Советы по съемке

Неважно, на какой телефон вы будете записывать видео, но важно, чтобы во время записи вы держали его горизонтально. Ответы, пожалуйста, выкладывайте на своих страницах в соцсетях, а моя команда найдет их по хэштегам Из присланных вами фрагментов будет сформирован фильм, который сохранит общую память об этом времени.