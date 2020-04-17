В ТВВИКУ выявлено 15 больных коронавирусом. Училище закрыто на карантин

Инфицированные выявлены при тестировании курсантов и преподавательского состава на коронавирус. У заболевших нет симптомов ОРВИ,температура тела в норме. Они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков и получают необходимое лечение в стенах учебного заведения.

Заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаил Багров рассказал тюменскому оперштабу по коронавирусу о принятых мерах по нераспростарению инфекции.

"Учебное заведение находится на карантине, - подчеркнул он. - В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов".

Особое внимание, по словам Багрова, уделяется барьерному контролю. Доставка продуктов питания и медикаментов на территорию ТВВИКУ выполняется в особых условиях, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее ТАСС сообщило, чт помимо зболевших, тестирование прошли 352 курсанта, у них пробы отрицательные. Всего в училище проходят обучение около тысячи человек. В минобороны подчеркнули, что в ТВВИКУ на постоянной основе продолжается диагностика личного состава, а также полная дезинфекция всех помещений и материальных средств.

По результатам предварительного разбирательства установлено, что причиной инфицирования стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими лицами за пределами училища. В связи со сложившейся ситуацией прокуратура Центрального военного округа начала проверку с привлечением специалистов Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.