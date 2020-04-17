Роспотребнадзор рассказал, что может приблизить окончание режима самоизоляции

В мире зарегистрировано более 2 млн случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, в России инфицированы 32 008 человек. Нашей стране натиск инфекции удается сдерживать благодаря системно принимаемым мерам.

Государством сделано все необходимое, но теперь очень много зависит от каждого из нас. Чем ответственнее мы относимся к режиму временных ограничений, тем быстрее мы сможем вернуться к активной жизни и повседневным делам.

Чтобы замедлить распростанение вируса и приблизить конец карантина, Роспотребнадзор рекомендует гражданам:

♦ оставаться дома

♦ поддерживать в доме чистоту, используя дезинфицирующие средства

♦ общаться с родственниками, используя средства современной связи и коммуникации,

♦ в случае крайней необходимости, при выходе из дома обязательно использовать маску, закрывающую дыхательные пути,

♦ соблюдать дистанцию с окружающими людьми 1,5-2 метра, мыть руки с мылом и применять антисептические средства, соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.