Тюменец заразил коронавирусом несколько человек на стройке военного медцентра под Улан-Удэ

На стройке военного медицинского инфекционного центра в Бурятии зарегистрировано 9 случаев коронавируса. Источником заражения стал тюменец, сообщает Интерфакс.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора республики Елена Кузьмина 17 апреля сообщила, что один из руководителей строительной компании приехал в Бурятию из Тюмени через Москву. Спустя неделю у него появились симптомы ОРВИ и он обратился за медпомощью. Взятые у него биообразцы показали положительный результат на COVID-19.

У 8 из 60 контактировавших с томенцем человек также обнаружен коронавирус. Все они сотрудники строительной компании, военных среди них нет. В настоящий момент заболевшие госпитализированы.