COVID-19 в Тюменской области выявлен еще у 39 человек

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За последние сутки в регионе тесты на коронавирус подтвредились у 39 человек.

С начала года коронавирусом в области заразились 185 человек, выздоровели 20, умерли 2. В настоящее время лечение получают 163 пациента, в том числе пять человек подключены к искусственной вентиляции легких. Шесть пациентов с подозрением на коронавирус лечатся в инфекционных отделениях районов юга области.

В обсерваторе "Градостроитель" находится 104 человека, на самоизоляции - чуть более 2200 человек. За сутки все лаборатории провели 1 641 исследование на коронавирус, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

Напомним, в регионе введен режим самоизоляции. Он бязателен для всех жителей области. Гражданам рекомендовано без уважительной пиричины не покидать дома и отказаться от всех поездок. В выходные дни контроль за соблюдением населением данных требований в усиленном режиме ведут полиция, Роспотребнадзор, Росгвардия и народные дружины.