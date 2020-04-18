Александр Моор призвал жителей Тюменской области соблюдать режим самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире 17 апреля рассказал о том, как в регионе развивается ситуация по коронавирусу, и о мерах борьбы с распростраением инфекции.

Ситуация в Тюменской области очень напряженная

Если в прошлое воскресенье, 12 апреля, мы выявили девять зараженных, то на этой неделе перешли к двухзначным числам. В понедельник и вторник - 14, в среду - 18, в четверг - 27, сегодня плюс 34 зараженных. В центре на подтверждении находятся несколько десятков проб. За прошедшую неделю умерло двое наших земляков.

Инфекция распространяется по области

Если раньше случаи заражения фиксировались только в Тюмени, то теперь они есть в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске, Уватском и Абатском районах. Есть высокий риск заражения в Ярковском районе — рабочие, которые ранее проживали в тюменской гостинице, где был найден очаг заражения коронавирусом, посещали в Ярково магазины и банк.

Коронавирусом болеют семьями

В Тюменской области 12 семейных очагов. В двух семьях болеют по четыре человека, в трех семьях — по три человека, в семи семьях по два человека. В Уватском районе очаг возник, потому что пожилые супруги в нарушение режима самоизоляции пообщались с своими детьми. В итоге один из членов этой семьи находится на аппарате ИВЛ. Этого можно было избежать.

Тестирование на коронавирусную инфекцию

Проведено более 34 тысяч исследований. В среднем в сутки делается около двух тысяч тестов. По этому показателю в пересчете на душу населения Тюменская область входит в шестерку лидеров РФ. Работает восемь лабораторий.

Угроза новой коронавирусной инфекции

Вакцины от нее нет. Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдение режима самоизоляции и соблюдение социальной дистанции.

Усиление патрулирования улиц

С 18 апреля в Тюменской области будет усилено патрулирование улиц. В помощь к сотрудникам полиции и Роспотребнадзора выходят сотрудники Росгвардии, МЧС, добровольные народные дружинники.

Участие в религиозных праздниках

Во время эпидемии опасна любая скученность людей. Граждане должны воздержаться от участия в религиозных службах и остаться дома. Запрещено посещать кладбища, за исключением случаев погребения. С праздничных богослужений будут организованы прямые трансляции в эфире местных телекомпаний, социальных сетях.