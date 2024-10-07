Моор от всей Тюменской области поздравил Путина с днем рождения

Президент России Владимир Путин сегодня празднует 72-летие, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил его от лица всех жителей Тюменской области.

"Сегодня день рождения президента России, национального лидера – Владимира Владимировича Путина. Уже не раз говорил, но повторю еще раз: Владимир Путин – это человек, который изменил всё! И не только в нашей стране. Россия под руководством Владимира Владимировича уверенно движется вперед, наращивает свое экономическое могущество, вернула себе уважение на международной политической арене. И наш регион вместе с большой страной смело смотрит в будущее. Мы поддерживаем инициативы Президента, воплощаем в жизнь национальные проекты и региональные программы. А воины-сибиряки отважно сражаются в зоне специальной военной операции.От имени всех жителей Тюменской области поздравляю Вас, Владимир Владимирович, с днем рождения! Крепкого сибирского здоровья, реализации задуманного, достижения всех целей и приумножения побед на благо Отечества!" - написал в своем Тelegram-канале губернатор.