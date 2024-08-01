Моор: финансирование работ по нацпроектам идет по плану

Подвели итоги реализации национальных проектов за первое полугодие. работа идет по плану, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Заключено более 96% необходимых контрактов на общую сумму почти 11 млрд рублей. Объем финансирования из регионального и федерального бюджетов уже составил порядка 50% от плана – больше, чем в среднем по стране. Более чем на 90% профинансирован из регионального бюджета такой важный для жителей региона нацпроект, как "Образование". Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" превысил 70%.Особое внимание уделяем эффективному использованию бюджетных средств. При проведении конкурсных процедур удалось сэкономить 350 млн рублей", - сообщил губернатор.

Национальные проекты нацелены на улучшение жизни людей. По итогам 2023 года Тюменская область вышла на первое место среди регионов страны по достижению плановых показателей их реализации.