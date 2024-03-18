Моор: "Крымская весна" сплотила Россию

В Тюмени проходит форум-концерт, посвящённый 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, по словам губернатора Тюменской области Александра Моора, это знаковое событие стало радостным для всех и сплотило общество:

Сегодня здесь, в центре Тюмени, мы отмечаем очень важное историческое событие. Десять лет назад Крым и Севастополь вернулись домой, в Россию. Я помню свои чувства десять лет назад. Я помню, как радовалась и ликовала вся страна. И мы увидим, что события десятилетней давности стали точкой глобальных, позитивных изменений в жизни Крыма и Севастополя.

Именно сегодня, в 2024 году, мы с вами понимаем, что возвращение в Россию спасло жителей Крыма и Севастополя от геноцида украинских неонацистов. Вообще Крымская весна воодушевила и схватила наше общество. Всколыхнула в нас наши глубокие патриотические чувства. Чувство гордости за великую страну. Чувство гордости за нашу историю и культуру.

Не менее значимые события связаны с присоединением, восстановлением России с регионами Новороссии. И сегодня за их освобождение сражаются наши земляки, наши ребята, бойцы, участники специальной военной операции.

Вместе с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным мы воссоздаем единую и неделимую Россию. Мы боремся за наши национальные интересы. Мы боремся за наше будущее, за будущее наших детей и наших внуков.

Дорогие друзья, вчера в нашей стране завершились выборы президента России. Житель области, как и весь народ России, абсолютным большинством голосов поддержал действующего главу Государства - президента России Владимира Владимировича Путина. Это человек, который изменил все. Это человек, который живет и работает на благо и в созидание нашей страны. И вместе с ним мы строим единую, новую и современную Россию.

Друзья, поздравляю вас с 10-летним воссоединением Крыма, Севастополя с Россией. Крым, Севастополь, Тюмень, Россия вместе и только вперед!