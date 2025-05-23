Машина скорой помощи в Тюмени попала в ДТП

В Тюмени произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи, когда мчалась на вызов, пострадавших нет, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Бригада скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом направлялась на срочный вызов, и попала в ДТП. В 08:56 сообщение передано в оперативный отдел, на вызов в срочном порядке выехала другая бригада СМП. В данном ДТП пострадавших нет", - указано в сообщении.