Машина скорой помощи в Тюмени попала в ДТП

10:05 23 мая 2025
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В Тюмени произошло ДТП с участием машины скорой медицинской помощи, когда мчалась на вызов, пострадавших нет, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

"Бригада скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маяками и звуковым спецсигналом направлялась на срочный вызов, и попала в ДТП. В 08:56 сообщение передано в оперативный отдел, на вызов в срочном порядке выехала другая бригада СМП. В данном ДТП пострадавших нет", - указано в сообщении.

Теги: ДТП , скорая помощь
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