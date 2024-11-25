В Тюменской области при губернаторе создали совет по улучшению качества жизни

Совет по улучшению качества жизни при губернаторе Тюменской области создан для реализации ключевых элементов национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента РФ, в правительстве области состоялось его первое заседание.

Председателем совета стала вице-губернатор Ольга Кузнечевских. В комментарии о событии она отметила, что в регионе стабильно высокие уровень и качество предоставления соцуслуг, но теперь к этой теме будет более предметный подход, все необходимые ресурсы: инфраструктура, нормативная база и государственные программы - для этого в Тюменской области есть.

В информцентре правительства отметили, что в число ключевых элементов национальной социальной инициатив входят, в частности, региональный социальный стандарт, развитие сообщества инклюзивного бизнеса "Открыто для всех" совершенствование региональных программ по поддержке семьи, рождаемости, многодетности. Созданный совет будет готовить предложения по совершенствованию нормативной правовой базы и содействовать внедрению Регионального социального стандарта в Тюменской области.

По данным дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив, Тюменская область на протяжении двух лет в тройке регионов-лидеров рейтинга качества жизни и на первом месте в сфере соцзащиты. В числе успешных местных практик семейные МФЦ, система долговременного ухода, приемные семей для пожилых и инвалидов. Однако точки роста есть, и в 2025 году их без внимания не оставят.