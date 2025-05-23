Около полумиллиона цветов высадят в Тюмени за лето

Яркие цветочные композиции остаются неотъемлемой частью весеннего и летнего облика Тюмени.
В этом году городское озеленение вышло за рамки привычных клумб: декоративные вазоны, подвесные кашпо на опорах уличного освещения и цветочные композиции на перильных ограждениях добавят улицам и набережной особое очарование.
На территории всех административных округов в Тюмени планируется произвести цветочное оформление на более чем ста объектах площадью около 15 тысяч квадратных метров. Высадят более 453 тысяч цветов с обновленным газоном.
В ассортименте — петунии, бархатцы, агератум, сальвия, бегония, кохия, цинрария, колеус . Эти виды выбраны за устойчивость к местному климату и способность сохранять декоративность в течение всего сезона.
Работы по высадке и дальнейшему уходу за растениями проводятся силами подрядчика по муниципальному контракту с МКУ "ЛесПаркХоз" под руководством специалистов единого центра озеленения, что позволяет поддерживать эстетику общественных пространств на высоком уровне, сообщили в администрации города.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru