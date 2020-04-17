В реанимации остаются 7 тюменцев с коронавирусом

За сутки в Тюменской области число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 34 человека. Всего на территории региона зарегистрировано 146 случаев заболевания COVID-19. 134 человека остаются под наблюдением врачей, 10 выздоровели, 2 скончались.

Семь человек, у которых был диагностирован коронавирус, находятся в отделении реанимации Областной инфекционной больницы. У двоих положительная динамика, они дышат самостоятельно, пять человек находятся на аппаратах ИВЛ. Все пятеро — это люди старше 65 лет, которые имеют в своем анамнезе серьезные хронические заболевания, которые усложняют ситуацию по их выздоровлению.

В целом за прошедшие сутки количество очагов заболеваемости COVID-19 в Тюменской области не увеличилось. В инфекционных госпиталях Тобольска и Ишима находятся по три человека.