В реанимации остаются 7 тюменцев с коронавирусом

За сутки в Тюменской области число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 34 человека. Всего на территории региона зарегистрировано 146 случаев заболевания COVID-19. 134 человека остаются под наблюдением врачей, 10 выздоровели, 2 скончались.
Семь человек, у которых был диагностирован коронавирус, находятся в отделении реанимации Областной инфекционной больницы. У двоих положительная динамика, они дышат самостоятельно, пять человек находятся на аппаратах ИВЛ. Все пятеро — это люди старше 65 лет, которые имеют в своем анамнезе серьезные хронические заболевания, которые усложняют ситуацию по их выздоровлению.
В целом за прошедшие сутки количество очагов заболеваемости COVID-19 в Тюменской области не увеличилось. В инфекционных госпиталях Тобольска и Ишима находятся по три человека.
"Количество контактных людей, которые находятся в отработке, это более тысячи человек. Если мы возьмем на каждого такого контактного увеличение хотя бы 3–4 человека, то мы понимаем, какое количество людей сегодня под подозрением на коронавирус как контактные лица, — сообщила в видеообращении заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. — Я хочу, чтобы вы обратили на эту цифру серьезное внимание и сделали соответствующие выводы по необходимости самоизоляции".
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