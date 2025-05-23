У одиннадцатиклассников начались госэкзамены

Единый госэкзамен в эту пятницу проводится по истории, литературе, химии, губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников школы с их началом и пожелал им успешной сдачи и стобалльных результатов.
"Поздравляю выпускников с началом экзаменов. Уже сегодня ребятам предстоит сдать ЕГЭ. Уверен, что они справятся с испытаниями достойно – третий год записываю подобное обращение, и с каждым разом стобалльников становится все больше. Продолжим эту славную традицию! Желаю успеха, ребята!" - отметил Александр Моор.
В 2024 году в регионе зафиксировали рекорд - 91-стобалльный результат, при этом двое выпускников отличились сразу по трем предметам, еще двое - по двум. За каждый такой результат выпускники получают по сто тысяч рублей.
ЕГЭ предстоит сдать более 12 тысячам выпускников региона. В этом году больше ребят выбрали профильную математику, положительная динамика наблюдается по информатике и физике, что приветствуют региональные власти, так как экономика региона нуждается в квалифицированных кадрах технического профиля.
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