В Тюменской области запустили обзорный сайт по ситуации с коронавирусом

О ситуации с распространением коронавируса в регионе жители области могут узнать на сайте стопкоронавирус72.рф.
На портале предусмотрены и оперативно обновляются показатели по заболеваемости, смертности и выздоровлению от коронавирусной инфекции. Также на сайте размещена исчерпывающая информация о профилактике коронавируса и важности самоизоляции.
На ресурсе публикуются видеообращения представителей власти по поводу принимаемых мер и картины заболеваемости в условиях режима повышенной готовности.
Для представителей бизнеса на сайте размещены все предлагаемые меры поддержки и официальные постановления правительства.
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