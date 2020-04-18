В Тюменской области запустили обзорный сайт по ситуации с коронавирусом

О ситуации с распространением коронавируса в регионе жители области могут узнать на сайте стопкоронавирус72.рф.

На портале предусмотрены и оперативно обновляются показатели по заболеваемости, смертности и выздоровлению от коронавирусной инфекции. Также на сайте размещена исчерпывающая информация о профилактике коронавируса и важности самоизоляции.

На ресурсе публикуются видеообращения представителей власти по поводу принимаемых мер и картины заболеваемости в условиях режима повышенной готовности.

Для представителей бизнеса на сайте размещены все предлагаемые меры поддержки и официальные постановления правительства.