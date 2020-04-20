Среди тюменцев, заболевших коронавирусом, 65% чувствуют себя удовлетворительно

Об этом в сегодняшнем видеообращении рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. Она отметила, что за минувшие сутки на территории региона было выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, к этому часу в Тюменской области зарегистрировано 254 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 человека скончались, 20 были выписаны с выздоровлением. Сегодня к выписке готовятся еще 8 человек.

В медучреждениях под контролем врачей остаются 224 человека. 6 из них находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. У 25% состояние средней тяжести, у этих пациентов есть проблемы с хроническими заболеваниями, отмечаются повышенная температура и затрудненное дыхание. Порядка 65% пациентов находятся в удовлетворительном состоянии, у них температура существенно не повышается. По словам Кузнечевских, среди заболевших 5 детей в возрасте от 1 до 15 лет, все они чувствуют себя удовлетворительно.

В обсерваторе на базе центра "Градостроитель" находятся 106 человек.

Ольга Кузнечевских отметила, что рост инфицированных происходит из-за увеличения контактных лиц, и призвала жителей Тюменской области находиться на самоизоляции и ограничить себя в контактах.