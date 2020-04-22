В Тюмень начали возвращаться туристы из-за рубежа

Трое жителей Тюменской области, в том числе Ямала, вернулись сегодня на родину из Турции. Самолет "Уральских авиалиний" с 69 пассажирами на борту приземлился в Екатеринбурге.

Известно, что среди прибывших есть также жители Свердловской, Челябинской и других областей.

Всем гражданам предстоит пройти 14-дневный карантин в своих регионах. Тюменцы его проведут в обсерваторе на базе "Градостроителя".

Пассажиры не посещали терминалы аэропорта. Все меры санитарно-эпидемиологической безопасности при встрече борта соблюдены, сообщает Оперштаб по Тюменской области.

Напомним, из-за угрозы распространения Правительство РФ приостановило воздушное сообщение с рядом зарубежных стран. С 6 апреля для граждан, которые хотят вернуться на родину, организуют специальные рейсы.