В России начали сбор лучших проектов по ликвидации последствий пандемии коронавируса

16:16 21 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: В Тюменской области из-за коронавируса отменили весеннюю охоту на птиц

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило сквозной отбор проектов по ликвидации последствий пандемии коронавируса. Заявки принимаются до конца 2020 года по шести темам:

"Помогая помогать" - социальные проекты

"Образование. Коронавирус. Решения" - образовательные проекты

"Развитие профессионального образования и поддержка занятости в условиях пандемии" - образовательные проекты

"Высокотехнологичные решения для медицины" - технологические проекты

"Решения для безопасности на производствах, объектах инфраструктуры в условиях пандемии" - технологические проекты

"Цифровые решения для бизнеса" - технологические проекты.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева:

Мы специально запускаем сквозной набор проектов, без привязки к индустриям, чтобы за короткий срок из них могли вырасти решения и практики, способные помочь с преодолением негативных последствий пандемии или раскрыть новые возможности для выхода из кризиса.

Проекты должны быть готовы к распространению и внедрению в регионах, а также обеспечены ресурсами для масштабирования и тиражирования. Решения должны быть быстрыми и эффективными, чтобы снизить последствия пандемии. Лидерам будет оказана помощь по внедрению  проектов, позводяющих снять напряженность в обществе и найти выход из кризисных ситуаций, сообщается на сайте агентства.

Теги: IT , волонтерство , инициативы , проекты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020