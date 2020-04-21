В России начали сбор лучших проектов по ликвидации последствий пандемии коронавируса

Агентство стратегических инициатив (АСИ) запустило сквозной отбор проектов по ликвидации последствий пандемии коронавируса. Заявки принимаются до конца 2020 года по шести темам:
"Помогая помогать" - социальные проекты
"Образование. Коронавирус. Решения" - образовательные проекты
"Развитие профессионального образования и поддержка занятости в условиях пандемии" - образовательные проекты
"Высокотехнологичные решения для медицины" - технологические проекты
"Решения для безопасности на производствах, объектах инфраструктуры в условиях пандемии" - технологические проекты
"Цифровые решения для бизнеса" - технологические проекты.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева:
Мы специально запускаем сквозной набор проектов, без привязки к индустриям, чтобы за короткий срок из них могли вырасти решения и практики, способные помочь с преодолением негативных последствий пандемии или раскрыть новые возможности для выхода из кризиса.
Проекты должны быть готовы к распространению и внедрению в регионах, а также обеспечены ресурсами для масштабирования и тиражирования. Решения должны быть быстрыми и эффективными, чтобы снизить последствия пандемии. Лидерам будет оказана помощь по внедрению проектов, позводяющих снять напряженность в обществе и найти выход из кризисных ситуаций, сообщается на сайте агентства.
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