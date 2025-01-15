Дороже всех тюменским компаниям по зарплатам обходятся дата-сайентисты

Аналитики hh.ru проанализировали более 171 тысячи вакансий, открытых в Тюменской области в 2024 году, и выяснили, что работодатели готовы были платить наиболее высокие зарплаты ИТ-специалистам, топ-менеджерам и квалифицированным рабочим.

Абсолютными лидерами топа высокооплачиваемых профессий оказались дата-сайентисты (медиана зарплатных предложений для них составила в 2024 году 300 000 руб.), руководители группы разработки и коммерческие директора (по 170 000 руб.). В целом по России в тройке самых "дорогих":DevOps-инженеры (248 500 руб.), руководители группы разработки (234 700 руб.) и дата-сайентисты (232 000 руб.).

Среди синих воротничков на самые высокие доходы в Тюменской области могут рассчитывать геодезисты (160 100 руб.), они на четвертой позиции в топе-20.

Далее в списке — руководители отдела аналитики (160 000 руб.), технические директора (156 000 руб.), сварщики (154 000 руб.), машинисты (151 300 руб.), руководители строительного проекта, генеральные и исполнительные директора (по 150 000 руб.), токари, фрезеровщики, шлифовщики (138 900 руб.), финансовые и операционные директора (по 135 000 руб.), главные инженеры проекта (130 600 руб.), прорабы, мастера СМР (125 600 руб.),руководители отдела продаж (125 200 руб.), директора по информационным технологиям (124 000 руб.), инженеры ПНР (122 600 руб.), агенты по недвижимости (122 500 руб.), а также геологи (по 121 700 руб.).

Наиболее скромные заработки в 2024 году в регионе предлагали продюсерам (30 000 руб. в среднем), уборщикам (30 100 руб.), дворникам (30 600 руб.), воспитателям и няням (34 300 руб.).