Более половины российских детей пользуются умными колонками ежедневно

Отвечая на вопросы, как часто дети до 14 лет пользуются "умными" колонками, 54 процента их родителей сообщили, что они ими пользуются каждый день, при этом менее половины опрошенных используют полезный для такого случая "детский режим", пишет ВЦИОМ по результатам своего опроса.

"Среди пользователей умных колонок большинство знает о существовании "детского режима" (63%), из них 77% активируют его. Иными словами, "детский режим" используют менее половины опрошенных. Родители спокойны за своих детей при таком взаимодействии — 9 из 10 родителей (91%) доверяют умной колонке с точки зрения соответствия ответов колонки возрасту ребенка", - указано в сообщении.

По популярности в лидерах у детей "Алиса" от Яндекса (85%), на втором месте "Маруся" от Vk (11%), на третьем — "Салют" от Сбера (3%). Чаще всего при выборе колонки покупатели смотрят на функционал (44%), цену (42%) и общие характеристики (37%). Наличие специального детского режима интересует лишь 22% опрошенных.