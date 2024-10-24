Моор рассказал, как ИИ помогает жителям Тюменской области

Во второй день форума "Инфотех-2024" обсудили вместе с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым перспективы внедрения в Тюменской области технологий, основанных на использовании искусственного интеллекта, сообщил глава региона Александр Моор.

Выступая на пленарной сессии, Моор рассказал об основных направлениях, где регион использует такие технологии. В первую очередь это здравоохранение, образование, МФЦ, кол-центры, транспорт и дорожная безопасность.

"ИИ позволил на 98% сократить число не состоящих на диспансерном учете пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Система проанализировала имеющиеся данные и сама, без участия врача, нашла людей, у которых есть проблемы со здоровьем. В этом году мы внедрили идентификацию пациента по номеру телефона при записи на прием к врачу. Это нововведение экономит время. Кстати, над реализацией такого функционала на прошлом "Инфотехе" нам предложил подумать именно Максут Игоревич. Особое внимание — внедрению ИИ в сфере образования. Школы региона перешли на платформу "Моя школа". Это позволяет анализировать большие объёмы данных и формировать индивидуальные траектории обучения. А ещё искусственный интеллект хорошо работает в кол-центрах, в сфере транспорта и дорожной безопасности", - резюмировал свое выступление Моор.

Все инициативы, связанные с ИИ, в Тюменской области рассматривает отдельный проектный офис, он создан в 2023 году по поручению губернатора.

"Список отраслей, где используется искусственный интеллект, в будущем будет только увеличиваться. Но для этого регионам и крупным технологическим компаниям необходимо не конкурировать, а сотрудничать. А ещё нам, государству, стоит быть более смелыми в вопросах изменения законодательства, чтобы активно внедрять новые технологии и делать нашу жизнь комфортнее", - выразил уверенность Александр Моор.