Тюменский "Инфотех" стал площадкой для разработки федерального проекта "Искусственный интеллект"

В рамках XVII Тюменского цифрового форума и выставки "Инфотех" с 23 по 24 октября прошли стратегические сессии, посвященные разработке федерального проекта "Искусственный интеллект", в частности реализуемым мероприятиям в сфере транспорта, общественной безопасности, здравоохранения, образования и государственном управлении, сообщили в департаменте информатизации ТО.

Стратегические сессии были организованы Минцифры России, Правительством Тюменской области и АНО "Лаборатория цифровой трансформации" совместно со Сбером.

Участие в мероприятиях принимали представители Минтранса России, МЧС России, Минздрава России, руководители цифровой трансформации субъектов Российской Федерации, представители отраслевых региональных ведомств, а также научного сообщества.

Участники сессий прорабатывали вопросы внедрения сервисов на основе технологий искусственного интеллекта, в том числе определяли ожидаемые эффекты и обосновывали необходимость реализации таких сервисов для населения, бизнеса и государства.

Результаты работы были представлены главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву, представителям профильных федеральных и региональных министерств. По итогам работы региональные мероприятия по представленным сервисам должны быть учтены при разработке и исполнении целевых показателей федерального проекта "Искусственный интеллект". На защите выступили представители Якутии, Югры, Ульяновской, Сахалинской, Тюменской, Московской, Челябинской, Белгородской областей и Пермского края.

Участники также обсудили ключевые направления развития искусственного интеллекта, потребности государства и бизнеса в ИИ-решениях, барьеры и пути их преодоления, планы и инициативы.