Получить IT-образование могут тюменские ветераны СВО

Ветераны СВО могут пройти IT-переобучение в рамках подпроекта "Профессия цифра".

По словам директора группы компаний "ТюмБИТ", регионального координатора проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Андрея Лозицкого, программа позволяет вчерашним бойцам СВО освоить новые цифровые специальности.

"Помогаем ветеранам социализироваться после трудных испытаний на полях сражения. На льготных условиях они могут проходить курсы переквалификации, обучение. У нас достигнута договоренность с двумя вузами — это Национальный исследовательский Томский государственный университет и университет "Синергия", — поделился он.

Переобучение можно пройти в дистанционном режиме. Программы переподготовки рассчитаны на 72 часа. После участники получают свидетельства о повышении квалификации.

Переобучение проходит по направлениям: аналитика данных, кибербезопасность, запуск технологических стартап-проектов, системное администрирование, оператор БПЛА, обучение нейронных сетей, графический дизайн, сетевое оборудование и технологии и другим.

Люди со знаниями в IT востребованы в разных сферах, убежден Андрей Лозицкий. Сейчас информационные технологии активно применяются и в образовании, и в сельском хозяйстве, и даже в спорте.

Для участия в проекте "Профессия цифра" ветеран СВО должен иметь среднее, среднее профессиональное или высшее образование, а также иметь статус ветерана боевых действий, - сообщает Тюменская линия.