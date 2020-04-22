ИП могут закрыть свой бизнес без электронной подписи

11:15 22 апреля 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Продолжение: Роспотребнадзор выявил на ремонтно-механическом заводе Тюмени нарушения санэпидрежима и COVID-19

Во время эпидемии коронавируса индивидуальные предприниматели могут подать заявление в регистрирующий орган о прекращении своей деятельности без электронной подписи.

Заявление можно оформить на сайте ФНС России с помощью  сервиса "Государственная регистрация ЮЛ и ИП".

К заявлению нужно приложить сканы или фотографиистраниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес указанной заявителем электронной почты поступят документы по результатам рассмотрения заявления, сообщается на сайте ФНС.

Теги: бизнес , госуслуги , коронавирус , налоги , предприниматели
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2020