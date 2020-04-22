ИП могут закрыть свой бизнес без электронной подписи

Во время эпидемии коронавируса индивидуальные предприниматели могут подать заявление в регистрирующий орган о прекращении своей деятельности без электронной подписи.
Заявление можно оформить на сайте ФНС России с помощью сервиса "Государственная регистрация ЮЛ и ИП".
К заявлению нужно приложить сканы или фотографиистраниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.
В течение пяти рабочих дней на адрес указанной заявителем электронной почты поступят документы по результатам рассмотрения заявления, сообщается на сайте ФНС.
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