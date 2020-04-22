Роспотребнадзор выявил на ремонтно-механическом заводе Тюмени нарушения санэпидрежима и COVID-19

13:14 22 апреля 2020
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Продолжение: Глава тюменского Роспотребнадзора призвала носить маски в общественных местах

Управление  Роспотребнадзора по Тюменской области по обращениям от граждан, органов власти за время действующего режима повышенной готовности обследовано более 300 работающих предприятий и организаций.

Несмотря на то, что при подаче заявок на включение в Единый реестр работающих предприятий, руководители декларативно заявляли о готовности соблюдать все предписанные санитарные требования и ограничения, на объектах выявляются факты не соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

По итогам проверок возбуждено 69 административных дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для вынесения решения о наложении административного штрафа.

Основные нарушения:

♦ отсутствуют антисептики для обработки рук на входе в помещения, не проводятся замеры температуры тела сотрудников, не соблюдаются социальная дистаниция и масочный режим.

♦ не ведется анкетирование сотрудников на предмет контактов с  возможными вирусоносителями;

♦ нет достаточного запаса масок и перчаток, дезсредств;

♦ нарушается график уборки и дезинфекции помещений.

Рейды по предприятиям ведутся ежедневно. Сведения о нарушителях санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзор передает в правительство Тюменской области с ходатайством о приостановке деятельности предприятий.

В частности, Роспотребнадзор предложил региональным властям исключить из реестра работающих предприятий Тюменский ремонтно-механический завод.

Из официального сообщения:

В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией и выявленными нарушениями Управлением направлена информация об исключении ООО "Тюменский ремонтно-механический завод" из списка предприятий, которым разрешено осуществлять деятельность с 13.04.2020 года.

Теги: коронавирус , Роспотребнадзор
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