Роспотребнадзор выявил на ремонтно-механическом заводе Тюмени нарушения санэпидрежима и COVID-19

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области по обращениям от граждан, органов власти за время действующего режима повышенной готовности обследовано более 300 работающих предприятий и организаций.

Несмотря на то, что при подаче заявок на включение в Единый реестр работающих предприятий, руководители декларативно заявляли о готовности соблюдать все предписанные санитарные требования и ограничения, на объектах выявляются факты не соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

По итогам проверок возбуждено 69 административных дел по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы направлены в суд для вынесения решения о наложении административного штрафа.

Основные нарушения:

♦ отсутствуют антисептики для обработки рук на входе в помещения, не проводятся замеры температуры тела сотрудников, не соблюдаются социальная дистаниция и масочный режим.

♦ не ведется анкетирование сотрудников на предмет контактов с возможными вирусоносителями;

♦ нет достаточного запаса масок и перчаток, дезсредств;

♦ нарушается график уборки и дезинфекции помещений.

Рейды по предприятиям ведутся ежедневно. Сведения о нарушителях санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзор передает в правительство Тюменской области с ходатайством о приостановке деятельности предприятий.

В частности, Роспотребнадзор предложил региональным властям исключить из реестра работающих предприятий Тюменский ремонтно-механический завод.

Из официального сообщения: